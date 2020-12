Sasha: Weihnachtsbaumkauf und Weihnachtsmusik

Der eine ist zu klein, der andere hat zu wenig Äste und dieser hat jetzt schon keine Nadeln mehr – die Qual der Wahl beim Kauf eines Weihnachtsbaums hatte jetzt auch Sasha.

Zusammen mit Sohnemann Otto war er auf Weihnachtsbaum-Mission. Via „Instagram“ teilte der Sänger ein Bild von sich und Otto, wie sie zwischen zahlreichen Bäumen stehen. Dabei zitierte der 48-Jährigen den zweijährigen Sohn und schrieb: „Papa, Oh Tannenbaum kaufen!“

Sasha sorgt außerdem auch musikalisch für Weihnachtsstimmung, denn er hat „Let It Snow“ eingesungen. Das Video teilte er auch via „Instagram“ und schrieb dazu: „Ho Ho Ho! Weihnachten kommt mit großen Schritten und ich dachte mir, dass ich zur Adventszeit mal spontan ein paar Songs für euch aufnehme. (…) Los geht es mit ‚Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow‘ und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß daran habt wie ich!“

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music