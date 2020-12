Selena Gomez, Justin und Hailey Bieber und der Fremdgehskandal ihres Pastors

In der Glaubensgemeinschaft von Star-Pastor Carl Lentz gibt es keinen Platz für Fehler – umso bitterer, dass Lentz höchstpersönlich richtig böse danebengegriffen hat.

Der enge Freund von Justin und Hailey Bieber hat seine Frau betrogen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber immer noch Thema bei den berühmten Anhängern der Kirche. Hailey entfolgte dem Pastor beispielsweise auf „Instagram“ – kündigte also auf moderne Art und Weise die Freundschaft. Und Selena Gomez zog einen noch viel drastischeren Schritt. Sie ist aus der Kirche ausgetreten, obwohl Lentz schon längst gefeuert wurde. Ein Insider sagte gegenüber „The Daily Telegraph“: „Selena hält sich für eine Christin (…) und sie glaubt, Gott wolle nicht, dass wir so handeln wie Carl. Sie ist schwer enttäuscht und kann sich nicht mehr mit dem Gotteshaus identifizieren.“

Übrigens: Justin Bieber hält sich bislang zurück. Der Sänger ist sehr eng mit Carl Lentz befreundet und hat sich noch nicht zum Skandal geäußert.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos