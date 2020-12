Shakira und die sexy Aerobic-Performance

Mit 43-Jahren und zwei Kindern hat Shakira immer noch einen Traumkörper. Das zeigt die Sängerin auch im Musikvideo zu „Girl Like Me“, den sie zusammen mit der Band „Black Eyed Peas“ aufgenommen hat.

In dem Clip präsentiert sich die Zweifach-Mama im coolen Aerobic-Look und erinnert dabei ganz an Jane Fonda, die Sport-Ikone der 80er-Jahre. Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin zu einigen Fotos aus dem Videodreh: „Das Video hatte innerhalb von nur 48 Stunden 13 Millionen Klicks!“ In ihrer „Insta“-Story veröffentlichte Shakira einige Videos, in denen ihre Fans die Original-Choreo aus dem Videoclip perfekt nachtanzen.

Shakira ist seit fast zehn Jahren mit dem Fußballer Gerard Piqué verheiratet.

Foto: (c) Sony Music