Sharon Osbourne mit Corona ins Krankenhaus! Wie geht es Ozzy?

Sharon Osbourne teilt ihren Fans via Instagram mit, dass sie kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die 68-jährige Co-Moderatorin von „The Talk“ veröffentlichte ihr Gesundheits-Update am Montag, den 14. Dezember, bei Instagram, wo sie erklärte, dass ihre laufende Genesung mit einer zuvor geplanten Pause für die CBS-Tages-Chat-Serie zusammenfällt. Sie wies auch darauf hin, dass sie sich derzeit in Quarantäne befindet, weg von ihrem Ehemann Ozzy Osbourne, der 72 Jahre alt ist. „Ich wollte mitteilen, dass ich positiv auf Covid 19 getestet wurde“, schrieb sie. „Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole ich mich jetzt an einem Ort weit weg von Ozzy (der negativ getestet wurde), während The Talk eine geplante Pause einlegt. Bleiben Sie bitte alle sicher und gesund.“

Wir wünschen eine gute Genesung!

