Shay Mitchell schenkt Meghan Trainor extravagante Windeltasche

Der Babybauch von Meghan Trainor wird täglich immer größer. Es wird für die Sängerin also so langsam Zeit, sich auf die Ankunft ihres Jungen vorzubereiten.

Glücklicherweise hat sie Freunde, die sie dabei unterstützen. So auch Shay Mitchell, die ihr eine Windeltasche schickte. Ein Foto von dem schickten Teil von „Béis“, in dem sie auch das Kinderbuch „Martin Luther King, Jr. (Little People, Big Dreams)“ steckt, postete Trainor in ihrer „Instagram“-Story. Dazu schrieb sie: „Ich bin so aufgeregt! Beste Windeltasche aller Zeiten! Vielen Dank, Shay Mitchell!“

Der kleine Junge von Meghan Trainor soll übrigens um den Valentinstag 2021 auf die Welt kommen.

Foto: (c) PR Photos