„Silbermond“: „Habt ihr Bock auf ein Adventsdate mit uns?“

Wer den Nikolaus-Abend in guter Gesellschaft verbringen möchte, der sollte unbedingt bei „Silbermond“ vorbeischauen. Denn die Band lädt am 06. Dezember zu einer neuen Wäbshow ein.

Auf „Instagram“ kündigen sie an: „Leude, habt ihr Bock auf ein Adventsdate mit uns? Dann schaltet ein, am Sonntag, 06.12. um 17 Uhr auf ‚YouTube‘ und ‚Facebook‘: Die ‚Silbermond‘ Wäbsho-ho-ho unter dem Motto ‚Rockin’ around the Christmas Tree‘! Haben voll Bock!“

Die Wäbshow haben „Silbermond“ übrigens während des Corona-Lockdowns ins Leben gerufen.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch