„Silly“-Schlagzeuger Mike Schafmeier ist tot

„Silly“-Fans und Bandkollegen sind in Trauer: Gründungsmitglied und Schlagzeuger Mike Schafmeier ist tot.

Wie Bandkollege Thomas Fritzsching via „Facebook“ mitteilte, starb der Musiker am Samstag (19.12.) im Alter von 71 Jahren. Er schrieb: „Ich bin sehr traurig. (…) Ich möchte an ihn als Drummer mit einem außergewöhnlichen Feeling erinnern. Mike, ich danke dir für diese tolle und verrückte Zeit des musikalischen Experimentierens, für Deine Herzlichkeit und Deinen Humor. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Du hast für immer einen Platz in meinem Herzen. Mach‘s gut Mike.“

Schafmeier war seit Gründung der ostdeutschen Band „Silly“ 1978 Teil der Band um die Sängerin Tamara Danz. Diese ist 1996 verstorben.

