Slash kündigt neue Musik an

„Guns-N‘-Roses“-Gitarrist Slash ist offenbar sehr fleißig. Er kündigte nicht nur neue Musik von „Guns N’Roses“ an, sondern auch von seiner Band mit Myles Kennedy an. 2021 soll es auch neue Alben geben. Das Album in Zusammenarbeit mit Myles Kennedy and the Conspirators werde ganze 20 Stücke enthalten.

Gegenüber „Cleveland.com“ sagte der Musiker: „Wir setzten uns eine Woche lang zum Vorproduzieren zusammen.“ Weiter sagte er: „Ich hätte es gerne, im nächsten Jahr neue Musik auf den Markt zu bringen – für beide Lager, denke ich. Doch es fällt schwer, so etwas jetzt klar festzumachen.“

Slash erinnerte sich kürzlich wehmütig an den verstorbenen Eddie Van Halen.

Foto: (c) Paul Miles / PR Photos