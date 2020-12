Slash und das pure musikalische Talent Eddie Van Halen

Eddie Van Halen ist ein echter Musiker gewesen. Diese Meinung vertritt Slash.

Der Gitarrist sagte im Interview mit „Consequence of Sound“ über seinen verstorbenen Kollegen: „Er hätte jedes Instrument auswählen können und er wäre phänomenal gewesen, denn er hatte einfach dieses pure musikalische Talent. Er wählte die Gitarren, denn das zog ihn an. Und jemand, mit diesem musikalischen Talent, der sich von der Rock’n’Roll-Gitarren angezogen fühlt, was einzigartig, denn die meisten Gitarrenspieler sind ein Haufen Rock’n’Roller, die nicht viel technische Fähigkeiten haben. Wir haben einfach diese rohe Sache. Und er hatte das, aber er hatte auch dieses musikalische, irgendwie klassische Talent.“

Eddie Van Halen starb im Oktober (06.10.) im Alter von 65 Jahren.

Foto: (c) Paul Miles / PR Photos