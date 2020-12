Snoop Dogg: „Ich werde das gesamte Geschäft umkrempeln“

Snoop Dogg: Rapper, „Doggfather“, Werbegesicht und jetzt auch angehende Box-Legende? Als Kommentator beim Kampf zwischen Mike Tyson und Roy Jones überzeugte Snoop auf ganzer Linie und ist seither offenbar angefixt. Bereits kurz nach dem Kampf hat Snoop angekündigt, er wolle ins Boxgeschäft einsteigen. Jetzt hat er seinen Worten Taten folgen lassen. Das berichtet „musikexpress.de“.

In einer Ankündigung des Rappers zusammen mit dem Unternehmer Ryan Kavanaugh, wurde bekanntgegeben, dass bereits an dem Konzept von „The Fight Club“ gearbeitet wird. Ziel sei es, den Boxsport einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die Produktionsqualität zu erhöhen. In der Pressemitteilung wird Snoop wie folgt zitiert: „Diese Samstagnacht [die Nacht des Kampfes zwischen Tyson und Jones], die den Beginn des ‚Fight Clubs‘ markierte, gehörte zu den Top-5-Events meiner gesamten Karriere. Wir werden das gesamte Geschäft umkrempeln. Boxen wird nie wieder das Gleiche sein. Das Publikum erwartet mittlerweile einen neuen Standard. ‚The Fight Club‘ wird dieser Standard sein.“

Wenn er sich nicht mit Boxen beschäftig, macht Snoop Dogg gerne mal einen Weihnachtssong.

