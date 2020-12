„Spotify“: Apache 207 dominiert meistgestreamte Alben in Deutschland

2020 ist ein ganz besonderes Jahr für Apache 207 gewesen. Der Rapper ist gleich zweimal in der Bestenliste der meistgestreamten Alben in Deutschland auf „Spotify“ vertreten. Mit „Treppenhaus“ schnappt er sich sogar die Krone, wie der Streamingdienstleister in seiner Pressemitteilung verlauten lässt. Und mit „Platte“ landet Apache 207 auf der Drei. Silber geht an seinen Kollegen Samra mit „Jibrail & Iblis“.

Hier die Top Five der meistgestreamten Alben in Deutschland auf „Spotify“:

1. „Treppenhaus“ – Apache 207

2. „Jibrail & Iblis“ – Samra

3. „Platte“ – Apache 207

4. „Rich Rich“ – Ufo361

5. „Exot“ – Luciano

