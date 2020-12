„Spotify“: Capital Bra ist meistgestreamte Künstler 2020 in Deutschland

Kein Künstler wurde in diesem Jahr auf „Spotify“ in Deutschland so oft gestreamt wie Capital Bra. Das hat das Musikdienstunternehmen in einer Pressemitteilung verlauten lassen. Demnach ist die Top Five der meistgestreamten Künstler Deutschlands allgemein etwas Rap- und HipHop-lastig. Auf Platz zwei und drei landen nämlich Kollegen von Capital Bra und zwar Apache 207 und Samra.

Hier die Top Five der meistgestreamten Künstler in Deutschland auf „Spotify“:

1. Capital Bra

2. Apache 207

3. Samra

4. Bonez MC

5. Ufo361

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment