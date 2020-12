„Spotify“: The Weeknd führt meistgestreamte Songs weltweit an

An The Weeknd ist in diesem Jahr keiner vorbeigekommen, vor allem nicht an seinem Hit „Blinding Lights“. Kein Wunder also, dass der Musiker damit die Trophäe für den meistgestreamten Song weltweit auf „Spotify“ einfährt. Das hat der Musikdienstleister jetzt in seinem Newsroom verlauten lassen. Demnach hat „Blinding Lights“ insgesamt stolze 1,6 Milliarden Aufrufe generiert. Auf Platz zwei landet der Ohrwurm „Dance Monkey“ der australischen Newcomerin Tones And I. Bronze geht an Roddy Ricchs „The Box“.

Hier die Top Five der meistgestreamten Songs weltweit auf „Spotify“:

1. „Blinding Lights“ – The Weeknd

2. „Dance Monkey“ – Tones And I

3. „The Box“ – Roddy Ricch

4. „Roses – Imanbeck Remix“ – Imanbek, SAINt JHN

5. „Don’t Start Now“ – Dua Lipa

