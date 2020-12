„Spotify“: The Weeknd liefert meistgestreamten Song in Deutschland

Mit „Blinding Lights“ hat The Weeknd den Hit des Jahres 2020 abgeliefert. Zumindest wurde dieser Song in Deutschland dieses Jahr auf „Spotify“ am meisten angehört. Das hat der Streamingdienstleister in seiner Pressemitteilung verlauten lassen. Doch auch zwei Deutsche haben es in die Top Five der meistgestreamten Songs geschafft, und zwar Apache 207 und Topic. Der Rapper schnappt sich mit „Roller“ die Zwei und Topic landet gemeinsam mit seinem schwedischen Kollegen A7S mit „Breaking Me“ auf der Vier.

Hier die Top Five der meistgestreamten Songs in Deutschland auf „Spotify“:

1. „Blinding Lights“ – The Weeknd

2. „Roller“ – Apache 207

3. „Roses – Imanbeck Remix“ – Imanbek, SAINt JHN

4. „Breaking Me“ – A7S, Topic

5. „Rockstar“ – DaBaby feat. Roddy Ricch

