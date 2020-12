Stefanie Giesinger: Korb für Leonardo DiCaprio

Dass Leonardo DiCaprio auf Models steht, ist kein Geheimnis. Erst Gisele Bündchen, dann Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach und Nina Agdal. Auch Stefanie Giesinger hatte das Angebot, auf eine seiner Partys zu kommen, doch die 24-Jährige lehnte ab.

Wie sie jetzt in der Doku „Her Story“ erzählte, sei sie in 2016 auf einer Gala zu Gast gewesen. Sie sagte: „Das war echt komisch. Ich wurde von so vielen Männern angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag irgendwelche Endorphine ausgeschüttet habe oder besonders schön aussah durch mein Kleid. Aber sogar Leonardo DiCaprio hat mich angesprochen und gefragt: ‚Willst du auf meine Party kommen?‘ Ich dachte nur: ‚Ich will einfach alleine nach Hause gehen!’“

Leonardo DiCaprio war übrigens ein klammheimlicher Raucher.

Foto: (c) PR Photos