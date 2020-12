Stefanie Hertel: So feiert sie Weihnachten

Stefanie Hertel freut sich trotz Corona schon sehr auf Weihnachten. Einige Regel gibt es dieses Jahr zu beachten.

Der Zeitschrift „Super Illu“ sagte sie: „Nach jetzigem Stand wird Papa Weihnachten bei uns sein. Genauso wie Lannys Mama Christel. Das wird eine schöne Runde. Natürlich muss man einige Regeln einhalten. Wir achten vorab darauf, dass wir wenig Kontakt nach außen haben und wollen uns vorher allesamt testen lassen.“

Zusammen mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna startet Stefanie Hertel übrigens als Country-Rock-Pop-Band „More than Words“ durch.

Auch in diesem Jahr wird „Die große Show der Weihnachtslieder“ mit dem Weihnachtsklassiker „Sind die Lichter angezündet“ eröffnet. Stefanie Hertel begrüßt am Vorabend des vierten Advents wieder viele musikalische Gäste und bringt ihr Publikum in Weihnachtsstimmung. Das MDR-Fernsehen sendet die zweistündige Show am 19. Dezember, 20.15 Uhr.

Foto: (c) MDR / Junghans