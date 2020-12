Tate McRae und die freche Single

Tate McRae hat eine neue Single parat. Seit gestern ist der Song „r u ok“ zu haben.

Und wovon handelt das Stück? Laut „We Share A Lot“ sagte die Sängerin dazu: „’r u ok‘ ist ein Stück, von dem ich nie dachte, dass ich es schreiben würde. Es hat einen sehr frechen und fast wilden Vibe. Also ziemlich das Gegenteil von mir, so dass es eine Herausforderung für mich war, aus dieser Perspektive heraus zu agieren.“

Tate McRae hat es dieses Jahr übrigens als jüngste Musikerin in die “Forbes 30 under 30”-Bestenliste 2021 und ins “Pandora’s Artist To Watch 2021”- Ranking geschafft.

Foto via WE SHARE A LOT