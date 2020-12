Taylor Hawkins und sein Lieblingssong von den „Foo Fighters“

Eigentlich findet Taylor Hawkins jeden Song seiner Band „Foo Fighters“ klasse. Doch ein Stück hat es dem Drummer besonders angetan. Welches das ist, hat er im Gespräch mit „Apple Music“ verraten. Es handelt sich dabei um „Aurora“.

Hawkins sagte: „Ich liebe diese Seite an Dave Grohl, wenn er im Rock sanftere Töne anschlägt und mit seiner Stimme dann zwei Spuren abdeckt.“

Die „Foo Fighters“ haben übrigens neue Musik in der Pipeline. Ihr Album „Medicine at Midnight“ erscheint am 05. Februar 2021.

