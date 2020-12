Taylor Swift begeistert mit Auftritt

Taylor Swift hat mal wieder abgeliefert. Dieses Mal zwar keine überragende Gesangsperformance, dafür aber eine Dankesrede, die zu Tränen rührte.

Am 01. Dezember wurden in London zum neunten Mal die Virgin Atlantic Attitude Awards des britischen LGBTQ+-Magazins „Attitude“ verliehen. Und dort wurde Swift zur Ikone des Jahres gekürt. Per Videobotschaft äußerte sich die Hitmacherin mit folgenden Worten: „Ich möchte mich bei den Fans bedanken, die es mir möglich machen, darüber zu sprechen, was ich für richtig und falsch halte. Ich glaube fest daran, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine eigene Liebesgeschichte auszuleben – ohne Angst vor Diskriminierung.“ Außerdem versprach sie, auch künftig Druck auf Politiker auszuüben und sich immer für die Rechte der LGBTQ+-Community einzusetzen.

Taylor Swift hat dieses Jahr übrigens mehrere Awards abgeräumt.

Foto: (c) Universal Music