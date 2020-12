Taylor Swift: Dankbar für…

Das Album „Folklore“ von Taylor Swift hätte nicht ohne die Hilfe von Jack Antonoff und Aaron Dessner entstehen können.

Das hat die Sängerin in ihrer „Instagram“-Story klar gemacht. Dort repostete sie einen Eintrag von Antonoff, der anlässlich der Veröffentlichung des Musikfilms „The Long Pond Studio Sessions“ schrieb: „@taylorswift @aarondessner, ich könnte diese beiden nicht mehr lieben oder schätzen. Ich könnte für immer in einem Raum sitzen und so Musik machen.“ Und Swift meinte dazu: „Ich bin so dankbar, diese beiden in meinem Leben zu haben.“

Das Live-Album davon ist übrigens auch zu haben.

Foto: (c) LVN / PR Photos