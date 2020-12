Taylor Swift hilft Müttern in Not

Gibt es jemanden, dem Taylor Swift nicht helfen würde? Wahrscheinlich nicht. TayTay spendete jetzt erneut, um Leuten in Not zu helfen – in diesem Fall zwei US-amerikanischen Müttern. Nikki Cornwell und Shelbie Selewski sind durch das Coronavirus in existenzielle Nöte geraten und können kaum noch ihre Rechnungen bezahlen. Ihre Leidensgeschichten veröffentlichten sie mit Hilfe eines Artikels in der „Washington Post“. Und somit konnten sie die Aufmerksamkeit von Taylor Swift auf sich ziehen.

Die Sängerin war offenbar so von den Artikeln ergriffen, dass sie beiden Frauen unbedingt helfen wollte. Sie spendete je 13.000 Dollar über die „GoFundMe“-Seiten der Betroffenen. An Nikki Cornwell schrieb sie: „Ich habe den ‚Washington Post‘-Artikel gelesen und fand es sehr mutig, dass du deine Geschichte geteilt hast. Es tut mir sehr leid, was dir dieses Jahr alles widerfahren ist und deswegen wollte ich dir dieses Geschenk machen. Von einer Nashville-Frau zur anderen.“ Und auch Shelbie Selewski bekam eine persönliche Nachricht. Ihr schrieb der Weltstar: „Ich sende dir dieses Geschenk, nachdem ich deine Geschichte in der ‚Washington Post‘ gelesen habe. Niemand sollte den Stress empfinden, mit dem du dich herumschlagen musst. Ich hoffe, dass du und deine Familie ein paar schöne Ferientage genießen könnt.“

Übrigens: Taylor Swift zählte zu den einflussreichsten Wählern 2020.

