Taylor Swift überrascht mit neuem Album

Was eine Überraschung von Taylor Swift! Die 30-Jährige bringt ganz heimlich, still und leise vorgestern um Mitternacht ein neues Album raus. Und das, obwohl sie erst im Juli ihr achtes Studioalbum „Folklore“ veröffentlicht hat.

In einem „Instagram“-Beitrag nennt sie das neue Album eine „Schwesternaufnahme“ des letzten Albums. Sie schreibt: „Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass mein 9. Studioalbum und das Schwesternalbum von ‚Folklore‘ heute Abend um Mitternacht erscheinen wird. Es heißt ‚Evermore‘. Um es klar zu sagen, wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben. Um es poetischer auszudrücken, es fühlt sich an, als ob wir am Rande des folkloristischen Waldes standen und die Wahl hatten: uns umzudrehen und zurückzugehen oder weiter in den Wald dieser Musik zu reisen. Wir haben uns entschlossen, tiefer zu wandern. Das habe ich noch nie gemacht. In der Vergangenheit habe ich Alben immer als einmalige Epochen behandelt und die nächste nach der Veröffentlichung eines Albums geplant. ‚Folklore‘ hatte etwas anderes. Als ich es geschafft habe, hatte ich weniger das Gefühl, dass ich abreisen würde, als vielmehr, dass ich zurückkehren würde. Ich liebte die Flucht, die ich in diesen imaginären / nicht imaginären Geschichten fand. Ich fand es toll, wie ihr die Traumlandschaften und Tragödien und epischen Liebesgeschichten aufgenommen habt, die ihr in eurem Leben verloren und gefunden habt. Also schrieb ich sie einfach weiter. Und ich habe es geliebt, diese Songs mit Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB und Justin Vernon zu kreieren. Diesmal haben wir auch einige neue (und langjährige) Freunde an unserem musikalischen Küchentisch begrüßt.“

Taylor Swift hat übrigens in letzter Zeit auch alle ihre alten Songs neu eingesungen.

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos