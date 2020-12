Taylor Swift und die „Scheidung“ von Scott Borchetta

Der Streit mit Scooter Braun und ihrem ehemaligen Plattenchef Scott Borchetta fühlte sich für Taylor Swift an wie eine Scheidung. Dies inspirierte auch die Songs „Mad Woman“ und „My Tears Ricochet“ ihres aktuellen Albums „Folklore“.

Swift sagte gegenüber „Entertainment Weekly“ dazu: „Ich wurde von jeder Geschichte, jedem Film oder jeder Erzählung getriggert, die sich um Scheidung drehte. Ich denke, das passiert jedes Mal, wenn man in einer 15-jährigen Beziehung ist, die auf eine chaotische, frustrierende Weise endet. Plötzlich verletzten einen all die Dinge, die man gemeinsam durchgemacht hat. Plötzlich ist die Person, die dein bester Freund war, dein größter Freund und so weiter.“

Durch die Arbeit an „Folklore“ konnte Taylor Swift übrigens der Pandemie-Realität entfliehen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos