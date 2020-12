Taylor Swift und ihr Tagtraum-Ort, der zum Album „Folklore“ wurde

Taylor Swift hat die Entstehung ihres aktuellen Albums „Folklore“ streng geheim gehalten.

Gegenüber „Entertainment Weekly“ sagte die Sängerin: „Die einzigen Menschen, die davon wussten, waren die Menschen, mit denen ich das Album gemacht habe: mein Freund, meine Familie und ein kleines Management-Team.“ Auf die Frage, ob es ihr gefallen hat, die Platte bis zur Fertigstellung geheim zu halten, meinte Swift: „Es hat sich angefühlt, als wäre es nur mein Ding. Es fühlte sich wie eine innere Welt an, in die ich jeden Tag flüchtete, sodass es sich fast gar nicht wie ein Album anfühlte. Denn ich hatte keinen Song gemacht, ihn fertiggestellt und gedacht: ‚Oh mein Gott, das ist so einprägsam.‘ Ich hatte diese Dinge mit keiner Absicht dahinter gemacht. (…) Ich hätte es beinahe nicht als ein Album abgewickelt. Das war einfach mein Tagtraum-Ort.“

Taylor Swift hat die Realität jedoch nicht vergessen. Erst kürzlich spendete die Sängerin für zwei Mütter, die durch die Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind.

Foto: (c) Universal Music / Beth Garrabrant