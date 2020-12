„The 1975“: Matt Healy unterstützt FKA Twigs

Matt Healy ist total stolz auf seine Freundin FKA Twigs. Die Sängerin hatte erst kürzlich in einem offenen Brief an die New York Times deutlich gemacht, was für ein Horror es war, mit Shia LaBeouf zu sein. Letztendlich verklagt sie den Schauspieler sogar wegen Körperverletzung, sexueller und psychischer Gewalt.

Healy ist stolz, dass Twigs öffentlich dazu steht. Auf „Instagram“ postete er ein Foto seiner Liebsten und schrieb dazu: „Legende. Ikone. Liebe meines Lebens.“

Shia LaBeouf hat sich übrigens entschuldigt für sein Verhalten.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos