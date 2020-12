The Dark Tenor lädt zum Livestream-Konzert: Jeder bezahlt, soviel er will

Wie viele andere Künstler, will auch Billy Andrews alias The Dark Tenor seinen Fans in schweren Corona-Zeiten eine Freude machen.

Via „Instagram“ lädt der 40-Jährige zu einem Livestream-Konzert ein. Er schrieb: „Ich kann mein nächstes Livestream-Konzert am 12.12. kaum erwarten! Seid Ihr dabei?“ Dazu fügte er „Guten Morgen“ in 15 Sprachen hinzu. Auf seiner Homepage schrieb der Musiker: “In Zeiten geschlossener Clubs, Theater, Opern und eingeschränkten Besucherzahlen geht ein Teil unseres Alltags verloren. Weniger Menschen erleben Livemusik und Klassik! Meine Mission ist es, trotzdem den Zugang für jeden zu bewahren: Ich lockere dazu die bisherige ‚digitale Bezahlschranke‘ meiner Streaming-Konzerte und öffne jedem meine musikalische virtuelle Welt. Zuschauer werden zu Sponsoren und bestimmen, ob und wieviel sie für ein Streaming-Konzert zahlen möchten. Das Sponsoren-Model ist eine nochmalige Weiterentwicklung der Art und Weise, wie man Musik konsumieren kann.“

Weiter schrieb der Musiker noch: „Seit dem Entstehen der Leidenschaft, mich mit großen Klassikkompositionen zu beschäftigen, ist mir klar, dass Mozart, Beethoven und Bach in der heutigen Zeit Rocker und Punks gewesen wären – oder Influencer. Damals war es Mode, überlange Opern für einen elitären Kreis zu komponieren – heute passt das nicht mehr in den Zeitgeist. Darum verpacke ich die Melodien aus Klassik-Meisterwerken in Rock- und Popsongs. Wolfgang, Ludwig und Johann hätten das heute bestimmt auch so gemacht.“

Foto: (c) Alexandra Maria Sira