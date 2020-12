„The Killers“: Ist das ihr neues Album?

Das Bild sieht aus, als wäre es mal eben schnell mit „Paint“ gemacht worden: In bunter Schrift wurde auf schwarzem Hintergrund gemalt. Zu lesen ist „A List“ und daneben in weißer Computerschrift elf Titel. Das Bild haben „The Killers“ via „Instagram“ geteilt und die Fans fragen sich, ob das wohl das neue Album der Band ist.

Falls dem so ist, ist das hier die Tracklist:

1. Pressure Machine

2. In Another Life

3. Sleepwalker

4. In the Car Outside

5. A Terrible Thing

6. Runaway Horses

7. West Hills

8. The Getting By

9. Cody (The Miracle)

10. In This Quiet Town

11. Desperate Things

Foto: (c) Anton Corbijn / Universal Music