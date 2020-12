„Time Magazine“: Person des Jahres 2020

Den Titel der Person des Jahres des „Time Magazine“ teilen sich dieses Jahr gleich zwei Menschen. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil die beiden in den nächsten vier Jahren sicherlich ebenfalls kaum zu trennen sein werden: Der zukünftige US-Präsident Joe Biden und seine Vize-Präsidentin Kamala Harris.

In der Begründung der Zeitschrift heißt es dazu: „Joe Biden und Kamala Harris haben gemeinsam in einem einzigen Ticket Restaurierung und Erneuerung angeboten. Und Amerika hat gekauft, was sie angeboten hatten.“

Letztes Jahr hatte das „Time Magazine“ übrigens die Umweltaktivistin Greta Thunberg zur Person des Jahres gekürt.

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos