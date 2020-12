„Tinder“: Die zehn beliebtesten Songs zum Flirten 2020

Der Musikgeschmack entscheidet oft darüber, ob zwei Menschen zusammenpassen oder nicht. Und auch wenn dieses Jahr eher im digitalen Raum geflirtet wurde, so war die Songauswahl dabei umso wichtiger. „Tinder“ hat jetzt die zehn beliebtesten Musikstücke seiner Mitglieder aus dem Jahre 2020 veröffentlicht. Darunter finden sich Songs, die nur auf die eine Sache anspielen, wie beispielsweise „WAP“ von Cardi B und Megan Thee Stallion sowie „Circles“ von Post Malone. Aber auch Einsamkeit und Abhängigkeit spielen eine Rolle, genau wie bei „Blinding Lights“ von The Weeknd.

Hier die zehn beliebtesten Songs der „Tinder“-Mitglieder von 2020:

Blinding Lights – The Weeknd

ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) – DaBaby

The Box – Roddy Ricch

Life Is Good (feat. Drake) – Future

Laugh Now Cry Later (feat. Lil Durk) – Drake

WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B

Roses – Imanbek Remix – SAINt JHN, Imanbek

Circles – Post Malone

Draußen – Kitschkrieg

Dance Monkey – Tones and I

Foto: (c) PR Photos