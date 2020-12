„Tokio Hotel“: Hommage an die Hauptstadt

Mit ihrer neuesten Single „Berlin“ haben „Tokio Hotel“ deutlich gemacht, wie viel ihnen die deutsche Hauptstadt bedeutet. Gleichzeitig zeigt die Band auch, wie sehr sie sich in den letzten 15 Jahren musikalisch weiterentwickelt hat, berichtet „Sony Music“.

Frontmann Bill Kaulitz erklärte zum Song: „Dadurch, dass wir nicht mehr in Deutschland leben, ist Berlin der Ort, an dem wir uns treffen, um an neuer Musik zu arbeiten und an dem wir unsere Tourneen beginnen. Die Stadt ist unser Band-Zuhause geworden. Aber Berlin bedeutet mir persönlich auch sehr viel. Ich verbinde durchgefeierte Nächte und die besten Clubs in ganz Europa mit der Stadt. Genau wie die Diversity, die Kunstszene, die Musik und die Kultur.“ Sein Bruder und Gitarrist Tom fügte hinzu: „Für mich beschreibt der Song auch eine tiefe Verbindung zu jemandem, mit dem lange keine Zeit mehr verbracht hat – aber selbst, wenn man sich erst nach Jahren wiedersieht, ist alles wie vorher.“

„Tokio Hotel“ sind übrigens Ende nächsten Jahres auf Tour unterwegs.

Foto: (c) Sony Music