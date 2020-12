„Tokio Hotel“ kommen 2021 nach Deutschland

Für „Tokio Hotel“ sind – wie für alle Musikerinnen und Musiker – dieses Jahr sämtliche Konzerte ausgefallen.

Jetzt gibt es neue Termine für die ausgefallenen Konzerte, die im Herbst 2021 erst einmal in Europa und Russland stattfinden werden. Auf dem offiziellen „Instagram“-Account der Band wurden die neuen Termine angekündigt. Dazu hieß es: „Wir sind mehr als begeistert, Euch mitteilen zu können, dass wir 2021 auf Tour gehen werden. Wie Ihr wisst, waren wir sehr traurig, dass wir unsere Tour im März absagen mussten, aber dafür freuen wir uns jetzt besonders auf unsere ‚Beyond The World‘-Tour 2021. Der erste Teil unserer Tour wird uns in 16 Städte in Europa und Russland bringen.“ Die Karten sind bereits im Vorverkauf. Also für das perfekte Weihnachtsgeschenk heißt es für „Tokio Hotel“-Fans jetzt zuschlagen.

Insgesamt spielt die Band sechs Konzerte in Deutschland: am 17.10. in Köln, am 20.10. in Hamburg, am 22.10. in Berlin, am 01.11. in Frankfurt, am 03.11. in Leipzig und am 04.11. in Stuttgart.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos