Tom Walker und die unverdienten Pokale

Unter diesem Post reihen sich die Geburtstags-Glückwünsche nur so aneinander. Denn Tom Walker hat am (17.12. in einem „Instagram“-Post geschrieben: „Es ist mein Geburtstag heute.“ Und es sieht so aus, als würde er sich mit verschiedenen Trophäen selbst beglückwünschen. Er schrieb weiter: „Hier ist ein Bild von mir, auf dem ich einige Trophäen halte von Aktivitäten, die ich nicht gewonnen habe oder gar nicht erst dran teilgenommen habe.“ Auf dem Bild hält er drei Trophäen in der Hand, zwei davon sind vom Baseball.

Mit welchen fremden Federn sich der 29-Jährige hier schmückt, ist nicht bekannt.

Tom Walker hat übrigens ein kurzes, knackiges aber hochprozentiges Weihnachtsgedicht geschrieben.

Foto: (c) Sony Music