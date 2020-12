Tom Walker: „Weihnachten ist da“

Bei Tom Walker ist es jetzt offiziell schon Weihnachten. Der Sänger und seine Verlobte Annie haben nämlich gemeinsam einen Weihnachtsbaum rausgesucht und ihn festlich geschmückt. Diese Unternehmung hielt Walker in seiner „Instagram“-Story fest. Denn immerhin handelt es sich um den ersten Weihnachtsbaum, den der 28-Jährige und Annie für ihre erste gemeinsame Wohnung kaufen.

In den Videos erfahren seine Fans auch, dass er und seine Liebsten sich für vorwiegend roten Weihnachtsschmuck entschieden haben. Den fertig geschmückten Baum präsentierte Walker ebenfalls. Zu dem Bild schrieb er: „Ich weiß, es ist erst der 01. Dezember, aber das ist mir egal! Das ist unser erstes Weihnachten in diesem Haus und das erste Mal, dass wir einen eigenen Weihnachtsbaum besitzen, deswegen haben wir bei der Dekoration an nichts gespart. Ladys und Gentlemen, Weihnachten ist da.“

Auch die Tatsache, dass „Stirb langsam“ bereits im Fernsehen läuft, stimmt Tom Walker auf Weihnachten ein.

Foto: (c) Sony Music