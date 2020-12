Udo Lindenberg bekommt „Unicef Ehrenpreis Kinderrechte 2020“

Udo Lindenberg arbeitet seit vielen Jahren mit UNICEF zusammen. Am Abend (07.12.) wurde dem 74-Jährigen der „Unicef Ehrenpreis Kinderrechte 2020“ verliehen.

Auf „Instagram“ postete der Panikrocker ein Foto von sich und dem Preis. Dazu schrieb er: „Wow, das ist ja Wahnsinn – MILLE GRAZIE! Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Die ganze Würde des Menschen, eines jeden Kindes, in Moria, in Syrien, Niger, Jemen, auf der ganzen Welt – das wollen wir endlich mal umgesetzt sehen!! Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und sind alle sind weiter gefragt, niemals die zu vergessen, die im Schatten stehn und ne grausam harte Zeit durchmachen. Und ich weiß, dass ich dabei auf euch Paniker*innen zählen kann. Also lasst uns am Start sein… rock ’n‘ peace for one world! Euer Udo.“

Das Engament von Udo Lindenberg blieb auch Astronaut Alexander Gerst nicht verborgen. Er sagte gegenüber UNICEF: „Gibt es Außerirdische? Ich würde sagen ja. Udo Lindenberg ist so einer. Er ist oft ans Limit gegangen und hat immer wieder Grenzen überwunden. In der Musik, in seinem Leben, in der Gesellschaft. Er ist ein Menschenfreund, der sich um die Zukunft unserer Kinder und unserer Welt sorgt.“

Foto: (c) Warner Music / Tina Acke