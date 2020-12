US-Weihnachtscharts: Mariah Carey thront an der Spitze

Die Festtagscharts in den USA werden von keiner Geringeren als der Weihnachtsliebhaberin Nummer eins Mariah Carey angeführt. Ihr Hit „All I Want For Christmas Is You“ holt sich erneut die Spitze, berichtet „billboard.com“.

Auf Platz zwei findet sich Brenda Lee mit „Rockin‘ Around the Christmas Tree“, gefolgt von Bobby Helms‘ „Jingle Bell Rock“ auf dem Bronzeplatz. Rang vier belegt „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ von Andy Williams.

Das Schlusslicht der Top Five bildet ein weiterer Klassiker, und zwar „Wham!“ mit „Last Christmas“.

Foto: (c) Loredana Sangiuliano / PR Photos