Vorlesestunde mit „Revolverheld“

Welche Bücher haben Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Christian Hansen und Jakob Sinn wohl früher gerne gelesen?

Das verraten die Jungs von „Revolverheld“ jetzt an den Adventssonntagen und lesen aus diesen Büchern vor. Via „Instagram“ kündigten sie an: „Was gibt es Besinnlicheres, als sich einzumummeln, ein Buch aufzuschlagen und einer schönen Geschichte zu lauschen?! Wir haben mal unsere Lieblingskinderbücher aus dem Schrank gekramt und lesen euch an jedem Adventssonntag ein wenig daraus vor!“ Den Anfang hat Johannes am 01. Advent gemacht und liest aus dem Buch „Beste Freunde“ von Linda Sarah und Benji Davies. Das Video dazu gibt es auf dem „Revolverheld“-„YouTube“-Kanal.

„Revolverheld“ bringen übrigens eine „MTV Unplugged“-Single raus.

Foto: (c) Columbia / Sony Music