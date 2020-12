Weihnachts-Roadtrip mit Mariah Carey

So sieht also ein Roadtrip bei Mariah Carey aus.

In einem Video auf „Instagram“ teilte die 50-Jährige Ausschnitte davon: sie ist mit den Zwillingen Moroccan und Monroe auf dem Weg nach Aspen. Dabei darf natürlich ihr Hit „All I Want For Christmans Is You“ nicht fehlen. Das Trio war festlich in roten Pyjamas mit Weihnachtsmotiven, Weihnachtsmützen und vielem mehr unterwegs. In dem Wohnwagen feierten sie ihre kleine Weihnachtsparty. Zu dem Video schrieb Mariah: „Outtakes von unserem Weihnachts-Roadtrip!“ Das sieht nach Spaß aus!

Mariah Carey kann übrigens ihren eigenen Erfolg kaum fassen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos