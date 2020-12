Weihnachtsgrüße von Helene Fischer

Ein Weihnachten ohne Helene Fischer ist eigentlich unvorstellbar. Doch aufgrund Corona wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsshow der Schlagersängerin geben.

Fischer selbst denkt jedoch an ihre Fans und schrieb deswegen auf „Instagram“: „Endlich hat die schönste Zeit des Jahres begonnen – auch wenn dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich… Alles was wir in dieser Zeit machen, sollte von Herzen kommen, um auf Herzen zu wirken.“

Helene Fischer hat als Ersatz übrigens das Doppelalbum „Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente“ veröffentlicht.

