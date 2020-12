Weihnachtslied von Camila Cabello und Shawn Mendes

Camila Cabello und ihr Freund Shawn Mendes haben sich erneut zusammengetan und einen Song gemeinsam aufgenommen – und zwar „The Christmas Song“.

Auf „Instagram“ schrieb Cabello dazu: „Das war so ein verrücktes Jahr mit so viele Herausforderungen. Während der Weihnachtszeit ist es wichtiger denn je, Liebe und Nettigkeit zu verteilen. Shawn und ich wollen euch all unsere Liebe schicken, deswegen haben wir etwas besonderes für euch gemacht, unsere Interpretation von ‚The Christmas Song‘. Alle Einnahme werden diejenigen unterstützen, die es dringend brauchen und um das loszutreten, spenden wir 100.000 Dollar an ‚Feeding America‘! Wir liebe euch alle so sehr und hoffen, ihr könnt den Song während sicherer und fröhlicher Weihnachten genießen.“

Übrigens: Das Video von den beiden selbst gedreht und ihr Hund Tarzan spielt darin eine große Rolle.

Foto: (c) PR Photos