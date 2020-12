Welt-Aids-Tag: Benefizsingle von Marcella Rockefeller und Peter Plate

Anlässlich des gestrigen (01.12.) Welt-Aids-Tages haben Marcella Rockefeller und Peter Plate eine Benefizsingle veröffentlicht, eine eigene Version des „Rosenstolz“-Songs „Ich hab genauso Angst wie du“.

Wie „Knittle-PR“ berichtet, gehen alle Lizenz-Einnahme an die Deutsche Aidshilfe. Rockefeller sagte dazu: „Auch hier in Deutschland – im Jahr 2020 – habe ich als 32-jähriger Mann ein ungutes Gefühl, wenn ich, selbst in einer sogenannten Hochburg wie Köln oder Berlin, Hand in Hand mit einem anderen Mann durch die Straße gehe. Es ist die Angst Ablehnung, Hass oder Gewalt zu erfahren. Weil ich einfach nur liebe, wen ich liebe.“ Und Plate fügte hinzu: „Schon 2006, als ‚Rosenstolz‘ ‚Ich hab genauso Angst wie du‘ schrieben, war der Song eine Ode an das Mitgefühl, den Zusammenhalt untereinander – 2020 wirkt der Songtext leider fast noch aktueller.“

Das passende Video dazu ist auch zu haben.

Foto: (c) LooMee TV