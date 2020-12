Wincent Weiss: „Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken bei euch“

In einem Jahr wie diesen merkt man erst, wer seine wahren Freunde sind und auch wessen Unterstützung man wahrlich zählen kann. Wincent Weiss erging es so mit seinen Fans, genauer gesagt mit seiner Crew. Deswegen hat er seine treuesten Anhänger mit Weihnachtsgeschenken überrascht.

Auf „Instagram“ postete er ein Video, in dem er zeigt, wie er die Geschenke verpackt und sie persönlich an seine Fans ausliefert. Zudem sagte der Sänger in dem Clip: „Hey Leute, das Jahr 2020 war wahrscheinlich nicht das einfachste Jahr, das wir hatten. Und es war trotzdem für mich wunder-, wunderschön zu sehen, wie diese ganze Crew einfach unfassbar doll zusammengehalten hat und noch mehr zusammengeschweißt ist. (…) Ich finde, es ist einfach an der Zeit, mal Danke zu sagen. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken bei euch. Und vor allem auch mal etwas zurückzugeben.“

Wincent Weiss vermisst es übrigens sehr auf der Bühne zu stehen.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music