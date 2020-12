Wincent Weiss powert bis in die Nacht

Wincent Weiss feilt aktuell an neuer Musik! Der Sänger verbringt die letzten Tage des Jahres im Tonstudio – und das bis tief in die Nacht. Weiss postete ein Video in seine „Instagram“-Story, das ihn dabei zeigt, wie er in einen Fahrstuhl steigt. Er sagt: „Feierabend. Zwanzig vor drei. Reicht für heute.“

Wir wiederholen: Feierabend um zwanzig vor drei, also 2 Uhr 40! Auf diese Arbeitszeit ist sicher niemand neidisch.

Übrigens: Wincent Weiss präsentierte sich letztens als schmieriger Don Wincenzo, beziehungsweise Wincenzo Bianco.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music