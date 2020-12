Wincent Weiss pupst um die Wette

Manchmal riecht so ein kleiner Pups gar nicht und manchmal ist in ihm ordentlich Pfeffer drin. Davon kann sich auch Wincent Weiss nicht zurücknehmen. Bei der Arbeit mit seinem Produzenten und Songtexter Kevin Zaremba ist ihm einer entwischt und anscheinend roch der so stark, dass Kevin aufstehen musste und sagte: „Boa, ich kotze gleich!“

Festgehalten wurde es auf einem Video, das Weiss via „Instagram“ mit allen teilte. Dazu schrieb er: „Männer sind manchmal primitiv und eklig. Und finden es dann auch noch lustig.“ Gut, dass Gerüche nicht über Video geteilt werden können.

Kevin Zaremba hat es Wincent Weiss dann noch heimgezahlt und hat auch mal einen gehen lassen. Der war wohl aber nicht so heftig, denn Wincent nahm noch genüsslich eine Nase vom Duft.

Foto: (c) TVNOW / Markus Hertrich