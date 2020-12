Auf der Bühne stehen, eine Menschenmenge vor sich, die vor Begeisterung schreit und jubelt – genau das ist es, was viele Musiker am Künstlerdasein am meisten lieben. Doch aktuell ist das leider nicht möglich.

Wincent Weiss vermisst jedoch genau dies schrecklich. Auf „Instagram“ postete er Fotos von solchen Momenten und schrieb dazu: „Genau vor einem Jahr sind diese wundervollen Aufnahmen entstanden! Ich vermisse das! Und euch! Ich werde so ausrasten, wenn Konzerte in dieser Form wieder möglich sind!“

Aktuell arbeitet Wincent Weiss ja fleißig an seinem dritten Album.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music