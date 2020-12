Wird Nick Jonas Papa?

Mag’s die Frau von Nick Jonas einfach nur bequem – oder steckt da mehr dahinter?

Paparazzi haben den „Jonas Brother“ und seine Frau beim gemeinsamen Spaziergang erwischt und die Bilder lassen die Gerüchteküche mächtig hochkochen. Denn während der Sänger in Jeans und Hoodie gehüllt war, hat sich Priyanka in gleich mehrere XXL-Teile geschmissen, die ihre Figur perfekt verbergen. Ist das Model also schwanger? Na, zumindest wäre das ganz nach ihrem Geschmack. Schon im Frühjahr verriet die 38-Jährige in einem Interview mit dem „Tatler“: „Das ist etwas, dass ich mir auf jeden Fall wünsche und das zum richtigen Zeitpunkt passieren könnte.“

Dann gäbe es in nächster Zeit wohl auch weniger „Tequila-Zeit“ für Nick.

Foto: (c) PR Photos