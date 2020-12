Yungblud: „Katy Perry ist ein Rockstar“

Yungblud hat Katy Perry in den höchsten Tönen gelobt, denn der 23-Jährige hält sie für einen Rockstar.

Im Gespräch mit „The Daily Star“ erinnerte sich Yungblud an Perrys „California Gurls“ und ihre Debütsingle „I Kissed A Girl“ und an das erste Mal, als er die Songs hörte. Er sagte: „Sie fühlten sich für mich so punkig an. (…) Ich weiß nichts über dich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand anderes so etwas getan hat zu dieser Zeit.“ Außerdem habe sie ihn inspiriert, als er den Song „Cotton Candy“ auf seinem neuen Album „Weird!“ gemacht hat. Er erzählte weiter: „Ich wollte einfach nur einen ‚Eier-gegen-die-Wand‘-Song über Sex, sexuelle Befreiung, Fluidität und die sich ständig weiterentwickelnde Vorstellung von Sexualität machen.“

Ein Song von Yungblud wird übrigens nur dann aufgenommen und veröffentlicht, wenn er einige selbstaufgestellte Kriterien erfüllt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos