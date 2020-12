Yvonne Catterfeld musste lernen, diplomatischer zu werden

Yvonne Catterfeld ist privat direkt und schlagfertig. Im Berufsleben versucht sie, etwas diplomatischer zu sein.

Gegenüber „t-online“ sagte die Musikerin und „The Voice of Germany“-Jurorin: „Manchmal muss man da auch diplomatisch sein. Beispielsweise bei ‚The Voice‘ wäre es manchmal einfach verletzend, wenn ich immer nur direkt wäre. Ich muss abwägen, was ich sage und wie ich es sage. Deshalb denke ich, dass ich bei ‚The Voice‘ schon zurückhaltender bin als privat. Wenn es in der Show wiederum ums Erarbeiten von Songs geht, bin ich fordernd, dann bin ich denkkritisch, fordere heraus und arbeite sehr gezielt und aktiv.“

Demnächst ist die 41-jährige übrigens wieder als Schauspielerin zu sehen. Am 03.12. lief ein weiterer „Wolfsland“-Krimi „Kein Entkommen“ im „Ersten“. Catterfeld spielt darin die Kriminalistin Viola Delbrück. Ihr könnt den Krimi in der Mediathek sehen!

Foto: (c) Vollkontakt / Christoph Köstlin