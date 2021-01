Ali Love & Nicky Night Time feat. Breakbot präsentieren „Ubiquity“

Nicky Night Time und Ali Love haben sich für eine hypnotisierende neue Single names „Ubiquity feat. Breakbot“ zusammengetan. Gefüllt mit klassischem Disco-Flair, Funk-Riffs und ansteckenden Vocals sorgt der Track sofort für verträumte Dancefloor-Vibes.

Da jeder Künstler in einem anderen Land lebt, hat „Ubiquity“ bereits einen Weg rund um den Globus hinter sich. Ali Love erklärt, wie der Track zustande kam: „‚Ubiquity‘ begann sein Leben in Australien bei dem großen Nicky Night Time und war zuerst ein reiner Schlagzeug- und Gitarren-Track. Dann machte er sich auf den Weg nach London, wo ich sehr früh am Morgen E-Bass und Gesang einspielte und hinzufügen konnte. Ich erinnere mich, dass aus irgendeinem Grund etwa acht japanische Mädchen in meiner Wohnung waren, man könnte also sagen, dass das den Vibe des Songs noch verstärkt hat. Man spürt, dass hier eine Party stattfindet. Das Stück reiste dann nach LA, wo Nicky zufällig Breakbot hinzuzog, der die erstaunlichen Streicher- und Bläser-Parts schrieb und somit den Song eindeutig in die Stratosphäre schickte. Die Sterne haben sich ausgerichtet und der Vibe ist allgegenwärtig.“ Nicky Night Time fügt hinzu: „Es war wirklich ein Herzensprojekt und ich denke, wir hatten alle sofort das Gefühl, dass es eine coole Sache ist, die wir drei Amigos einfach in die Welt hinaus tragen müssen.“

„Ubiquity“ erschien am vergangenen Freitag (15.01.2021) als Stream & Download!

Foto: (c) Kontor Records