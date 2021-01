Anitta zurück mit „Loco“ – Mit Bikini im Schnee

Der Winter ist soeben unerwartet heiß geworden… Brasiliens internationaler Pop-Superstar Anitta ist mit einer brandneuen Single zurück. „Loco“ nennt sich der Track, zu dem es ein betörendes Video zu sehen gibt.

In „Loco“ legt Anitta verführerische Strophen über einen treibenden Reggaeton-Beat, der von orientalischen Einflüssen durchzogen wird. Anitta versprüht in der Hook eine mitreißende Energie und ist im bestmöglichen Sinne „loco“. Und das auch im Musikvideo, wo sie und eine Mädelsgang – allesamt knapp bekleidet in Bikinis – eine verschneite Piste erobern und sich den Berg hinunter twerken. Da schmilzt der Schnee vom bloßen Zusehen! Anitta hatte die Ankunft des Videos am Donnerstag in der neuesten Episode von RELEASED bei YouTube eingeleitet, wo sie die Fans mit hinter die Kulissen nahm und Geheimnisse über den Song ausplauderte, bis der Countdown abgelaufen war und das Video Premiere feierte.

Bei den kommenden Premio Lo Nuestro Awards in den USA ist Anitta für ihren Smash-Hit „Me Gusta” feat. Cardi B & Myke Towers in den Kategorien „Female Artist of the Year (Urban)” und „Crossover Song of the Year” nominiert. Die Verleihung in Miami wird am 18. Februar live bei Univision übertragen.

„Me Gusta“ hat sich als einer von Anittas bisher größten Hits erwiesen. Seit seiner Veröffentlichung im September wurde der Song gut 223 Millionen Mal gestreamt. Vergangenes Jahr unterschrieb Anitta bei Warner Records und startete augenblicklich durch. Mit bisher 6 Nominierungen bei den Latin Grammy Awards, 7 MTV EMA-Auszeichnungen, 5,2 Milliarden YouTube-Views und 8,6 Milliarden Streams macht sich Anitta bereit für ihr bisher größtes Jahr.

