Anja Thaler: Nachdenkliches „Jederzeit“

In ihrer letzten Single „America Is A Gun“ setzte sich Anja Thaler nicht nur mit dem gleichnamigen Gedicht von Brian Bilston auseinander, sondern auch mit unserer von Vorurteilen geprägten Gesellschaft. Nun startet sie das neue Jahr mit einem weiteren Song aus ihrem kommenden Debütalbum „Soulmate“. Die Single „Jederzeit“, die auf englisch den Titel „Anytime“ trägt, erscheint wie auch ihre Vorgänger in zwei Sprachen. Der neue Song kritisiert unsere eigene Bequemlichkeit und rüttelt an unseren festgefahrenen Gewohnheiten. Pünktlich zum Release erscheint auch das Musikvideo auf Englisch und Deutsch.

Mit „Jederzeit“, auf englisch „Anytime“, startet die Singer-Songwriterin Anja Thaler mit einem Protestsong ins neue Jahr. Die Single richtet sich kritisch an unsere eigene Bequemlichkeit, vor allem in Beziehungen. Wer kennt es nicht, dass liebesvolles und tiefgehendes Zusammensein irgendwann von Normalität und monotonem Alltag abgelöst werden. „Jederzeit“ ist ein Aufschrei, ein Ruf nach Veränderung und Lebendigkeit und rüttelt an unseren alltäglichen Gewohnheiten.

Das Musikvideo zeigt passend zum Song ein vermeintlich glückliches Paar, das immer wieder switcht zwischen monotonem fernsehschauen, streiten und dem Versuch etwas Schwung in die Beziehung zu bringen. Dabei hält ihnen der Text des Songs, den Anja Thaler im Fernseher singt, immer wieder vor, dass sie im grauen Alltag feststecken. Der Refrain greift das mit Sicherheit jedem bekannte Gefühl auf, dass man etwas ändern will, sich aber nicht dazu aufraffen kann: „Jederzeit nur nicht jetzt, lass uns die Zeit vertreiben, weil wir bleiben wo wir sind,“ singt Anja Thaler.

Foto: (c) Sabine Hillbrand